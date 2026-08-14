Vietnam: Abenteuer im InselparadiesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.08.2026: Vietnam: Abenteuer im Inselparadies
42 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Weiße Strände, türkisblaues Meer - und dazwischen: pure Abwechslung! Auf Phu Quoc trifft Insel-Idylle auf Adrenalin. Verrückte Freizeitparks mit Venedig-Nachbau, gigantische Seilbahnen über das Meer, Wasserparks mitten im Grünen - und mittendrin: echte vietnamesische Märkte mit Garküchen, Räucheraal und frischem Kokoswein. Tradition trifft auf Wahnsinn - und dass alles umrahmt von Traumstränden. Die Reporter Nick und Tobi stürzen sich ins vietnamesische Abenteuer!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins