Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.08.2026: Schokolade ganz hoch hinaus
30 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Wer zimmert das höchste und filigranste Schaustück aus Schokolade? Und zwar mindestens einen Meter hoch? Beim Wettbewerb von 21 Konditoren und Top-Chocolatiers war in Koblenz Adrenalin garantiert. Denn die atemberaubenden Schokoladenskulpturen drohen trotz monatelanger Vorbereitung gerne mal einzustürzen. Unter dem Motto "Flora und Fauna trifft Schokolade" verführen die Schoko-Skulpturen in Fantasy bis hin zur Dschungel-Thematik. Wer überzeugt mit handwerklicher Perfektion und Kreativität?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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