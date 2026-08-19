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Abenteuer Leben täglich

Ein Messer für Timo

Kabel EinsFolge vom 19.08.2026
Ein Messer für Timo

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.08.2026: Ein Messer für Timo

42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Profikoch Timo Hinkelmann ist leidenschaftlicher Messerliebhaber – und wagt sich jetzt selbst an den Amboss. In München schmiedet er unter Anleitung von Messerschmied Chris zum ersten Mal sein eigenes Messer. Dabei erlebt er hautnah, wie viel Können, Geduld und Präzision hinter echter Handwerkskunst stecken. Jeder Arbeitsschritt verlangt Konzentration und Fingerspitzengefühl. Und am Ende hält Timo ein ganz persönliches Küchenmesser in den Händen – selbst geschmiedet und garantiert einzigartig.

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