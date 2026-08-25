Teure Fracht, große VerantwortungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.08.2026: Teure Fracht, große Verantwortung
42 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
330.000 Euro hat ein Scheich aus Dubai für einen Bentley bezahlt. Ein Fall für Steve Rimpl und Micha Meise vom Frachtflughafen in Leipzig. Sie kennen sich aus mit dem Transport von Edel-Autos. Ein einziger Kratzer bei den Edelfelgen und schon sind tausende Euro fällig! Mit Kraft und Gefühl geht es für den Bentley gleich auf die Rollpalette und auf den Weg zum Flieger. Jeder Handgriff muss sitzen, denn beim Transport zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem höchste Präzision.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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