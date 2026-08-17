Küchenhelfer: Achims Gadget-CheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.08.2026: Küchenhelfer: Achims Gadget-Check
43 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Achim Müller darf sich mal wieder anstatt Kochkünste von Jugendlichen die Funktionalität verschiedenster, skurriler Küchen-Gadgets genauer ansehen. Doch dieses Mal weiß Achim noch nicht, welche kuriosen Küchenhelfer ihn erwarten – und vor allem nicht, was die Dinger überhaupt können. Von überraschend praktisch bis völlig absurd ist alles dabei. Ob sie oll oder doll sind – Achim nimmt die skurrilen Küchenhelfer genau unter die Lupe und findet heraus, was wirklich in ihnen steckt!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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