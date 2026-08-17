Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Küchenhelfer: Achims Gadget-Check

Kabel EinsFolge vom 17.08.2026
Küchenhelfer: Achims Gadget-Check

Küchenhelfer: Achims Gadget-CheckJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.08.2026: Küchenhelfer: Achims Gadget-Check

43 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Achim Müller darf sich mal wieder anstatt Kochkünste von Jugendlichen die Funktionalität verschiedenster, skurriler Küchen-Gadgets genauer ansehen. Doch dieses Mal weiß Achim noch nicht, welche kuriosen Küchenhelfer ihn erwarten – und vor allem nicht, was die Dinger überhaupt können. Von überraschend praktisch bis völlig absurd ist alles dabei. Ob sie oll oder doll sind – Achim nimmt die skurrilen Küchenhelfer genau unter die Lupe und findet heraus, was wirklich in ihnen steckt!

Alle verfügbaren Folgen