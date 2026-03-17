Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.03.2026: Kuriose Ideen aus Japan
42 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Das gibt es nur in Japan: Riesige Reiscracker werden zu essbaren Gemälden – Streetfood trifft Kunst. In einem unterirdischen Fahrradparkhaus stehen Räder sicher vor Regen und Diebstahl, ein Roboter bringt sie in wenigen Sekunden zurück. Ein Extrem-Minimalist lebt mit kaum Möbeln und schläft nur auf einer dünnen Matratze – jedes Objekt ist bewusst gewählt. Und mitten in Tokio überrascht ein Freizeitpark mit deutschem Thema, importierten Lebensmitteln und erstaunlich authentischer Atmosphäre.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins