Kurios oder clever? Der Gadget-TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.03.2026: Kurios oder clever? Der Gadget-Test
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Bei Abenteuer Leben bekommen die Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann wieder eine Reihe rätselhafter Gadgets in die Hände – ohne zu wissen, wofür sie eigentlich gedacht sind. Also wird erst geraten, dann getestet und am Ende bewertet. Ein kleines Krokodil, das beim Verschweißen helfen soll? Gummiwürfel fürs Kiefertraining, Licht für den nächtlichen Toilettengang oder ein Paprikaentkerner und Apfelschäler? Die beiden probieren alles aus und finden heraus, was wirklich praktisch ist.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins