Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.03.2026: Dos & Don’ts im Restaurant
43 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Darf man im Restaurant auf einen anderen Tisch bestehen oder einfach aufstehen bei langer Wartezeit. Ist es erlaubt Gerichte ändern zu wollen oder sogar eigenes Essen mitzubringen? Passanten in der Münchner Innenstadt tippen, was erlaubt ist, was ein absolutes No-Go und welche Regeln wirklich für einen entspannten Restaurantbesuch sorgen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins