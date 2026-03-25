Das gibt es nur in Japan: Monster-Nudel & Luxus-MangosJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.03.2026: Das gibt es nur in Japan: Monster-Nudel & Luxus-Mangos
42 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
In Tokio gibt es eine Single-Noodle-Carbonara – eine einzige, sehr lange Nudel, serviert mit Rinderfilet. In ländlichen Regionen Japans stehen über 300 Jahre alte Bauerndörfer mit Schilfdächern, die bei einer spektakulären Brandschutzübung geschützt werden. Außerdem werden in dem Land besonders luxuriöse Mangos gezüchtet: Perfekt geformt, rot-orange gefärbt und mit Preisen von über 1000 Euro pro Stück.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins