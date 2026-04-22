Mehr Geschmack auf dem CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.04.2026: Mehr Geschmack auf dem Campingplatz
42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Campingfreunde aufgepasst! Die bekanntesten Outdoor-Klassiker erhalten ein genussvolles Upgrade. TV-Koch Achim Müller nimmt sich die drei beliebtesten Campinggerichte vor und verwandelt sie in raffinierte Gourmet-Varianten, die jeden Stellplatz kulinarisch aufwerten. Was früher einfache Dosenravioli, Würstchen oder Bratkartoffeln waren, wird jetzt zum echten Highlight. Mit cleveren Kniffen und unerwarteten Zutaten zeigt er, wie selbst mit wenig Ausrüstung außergewöhnliche Gerichte gelingen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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