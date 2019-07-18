Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 18.07.2019: Mord in Zimmer 453
42 Min.Folge vom 18.07.2019Ab 12
Das Hilton in Rye Brook, New York, ist wegen einer Großveranstaltung ausgebucht. Verantwortlich für den Ablauf ist Ben Novack Junior, Agenturchef und Erbe des berühmten Hotels Fontainebleau. Doch am Morgen nach dem Event endet das schillernde Leben des reichen Sprösslings: Als Bens Frau Narcy in die Hotelsuite zurückkehrt, findet sie ihren Mann blutüberströmt am Boden. Er wurde gefoltert und brutal ermordet. Und obwohl der „Prinz vom Fontainebleau" viele Neider hatte, kann sich niemand vorstellen, wer ihn so grausam umgebracht hat. Die Ermittlungen führen schließlich in eine der schlimmsten Gegenden von Miami und in die finstersten Winkel der menschlichen Natur.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.