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Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Der Verführer

TLCFolge vom 12.11.2019
Der Verführer

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Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Folge vom 12.11.2019: Der Verführer

44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12

Ein schauriger Selbstmord passiert in einer Kirche in den Pocono Mountains in Pennsylvania. Im Oktober 2008 nimmt sich Joe Musante am Schreibtisch des Pastors sein Leben. Joe gilt seit vielen Jahren als frommes und aktives Gemeindemitglied. Der Ort steht unter Schock. Als die Polizei den Selbstmord untersucht, stellt sie fest, dass Joes Frau Cindy die Assistentin und heimliche Geliebte des Reverends Schirmers war. Einige weitere beunruhigende Zufälle ereignen sich. Eine Verwicklung von Mord, blindem Vertrauen und Betrug kosteten am Ende das Leben.

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