Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 10.12.2019: Tödliche Flammen
41 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
Billi Jo und Wayne Smallwood wohnen mit ihren drei Kindern auf dem US-Army-Stützpunkt Fort Campbell. Man sollte meinen, dass die hier stationierten Soldaten und ihre Familien ein sicheres Leben führen, doch eines Tages kommt es zur Katastrophe: Das Heim der Smallwoods brennt lichterloh, der Ausgang ist versperrt. Billi Jo flieht mit ihrer kleinsten Tochter über das Dach, doch die anderen Kinder kommen nicht mehr aus dem Haus, weil Vater Wayne mit gebrochenem Knöchel im Garten liegt. Der größte Alptraum aller Eltern scheint sich hier ereignet zu haben, doch die Ermittlungen ergeben eine andere Spur.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.