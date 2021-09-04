Thema u. a.: Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.09.2021: Thema u. a.: Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hauptbahnhof
63 Min.Folge vom 04.09.2021Ab 12
Nachtschicht für die Bundespolizisten Gerhard und Niklas am Frankfurter Hauptbahnhof: Bei der Kontrolle von zwei Marokkanern, die sich nicht ausweisen können, werden die Beamten skeptisch. Bei der darauffolgenden Überprüfung in der Dienststelle wird den Polizisten klar, warum die Männer ihre Identität geheim halten wollten. Und: Im Rhein-Main-Gebiet unterstützt Abschlepper Dominic Schmitt die Polizei Frankfurt bei einer groß angelegten Abschlepp-Aktion.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
