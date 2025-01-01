Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verhängnisvolle Raucherpause - BuPo Dresden

Kabel Eins
Thema u. a.: Verhängnisvolle Raucherpause - BuPo Dresden

Thema u. a.: Verhängnisvolle Raucherpause - BuPo DresdenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verhängnisvolle Raucherpause - BuPo Dresden

64 Min.Ab 12

Hauptbahnhof Dresden. Die Bundespolizisten Ralf und Thomas kontrollieren Reisende, die mit dem Zug aus Leipzig ankommen. Eine Frau kommt ihnen verdächtig vor. Die beiden nehmen die Frau mit auf die Wache - sie hat Crystal Meth dabei. Und: Lüneburg in Niedersachsen. Schichtbeginn für Heike Salland und Volker Weber vom Ordnungsamt. Die beiden kontrollieren Falschparker. In einer engen Straße blockieren gleich zwei Fahrzeuge die Einsatzfahrt einer Müllabfuhr.

Alle verfügbaren Folgen