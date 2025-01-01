Thema u. a.: Verhängnisvolle Raucherpause - BuPo DresdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Verhängnisvolle Raucherpause - BuPo Dresden
64 Min.Ab 12
Hauptbahnhof Dresden. Die Bundespolizisten Ralf und Thomas kontrollieren Reisende, die mit dem Zug aus Leipzig ankommen. Eine Frau kommt ihnen verdächtig vor. Die beiden nehmen die Frau mit auf die Wache - sie hat Crystal Meth dabei. Und: Lüneburg in Niedersachsen. Schichtbeginn für Heike Salland und Volker Weber vom Ordnungsamt. Die beiden kontrollieren Falschparker. In einer engen Straße blockieren gleich zwei Fahrzeuge die Einsatzfahrt einer Müllabfuhr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen