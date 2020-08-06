Thema u. a.: SonntagsfahrverbotJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.08.2020: Thema u. a.: Sonntagsfahrverbot
Manuel Fischer und sein Kollege kontrollieren das Sonntagsfahrverbot der Lastwagen in Sittensen. Denn viele Speditionen halten sich nicht daran. Auch heute zeigt sich: Die Polizei muss den Kontrolldruck hochhalten, sonst werden die Regeln nicht eingehalten. Und: Wenn das Ehepaar Angela und Guido Dentz unterwegs ist, wird abgeschleppt. Rund fünfmal täglich sorgen sie auf den Straßen Frankfurts für Ordnung. In der Innenstadt wird rücksichtslos falsch geparkt.
