Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Tier im Gefängnis - Berufstierrettung Rhein Neckar
Michael und Lukas von der Berufstierrettung Rhein Neckar werden zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Kater ist im Hof einer leerstehenden Jugendarrestanstalt gefangen. Mit zwei Justizvollzugsbeamten wollen sie dem Tier helfen. Doch die Aktion gestaltet sich alles andere als leicht. Und: Wer im Freibad Dellwig in Fröndenberg gegen die Badeordnung verstößt, bekommt es mit Danielle Werner zu tun. Die 26-Jährige sorgt in dem Bad für Sicherheit und Ordnung.
