Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Busreisende aus Holland - Polizei Braunschweig
63 Min.
Die Autobahnpolizisten Mark und Frank führen zusammen mit dem Zoll eine Großkontrolle auf der A2 durch. Die Beamten halten einen Reisebus aus Holland an. Ein Verdacht auf Schmuggelware liegt nahe. Und: In Berlin findet jeden Sonntag der Flohmarkt im Mauerpark statt. Flohmarktleiter Peter Hartwig kümmert sich darum, dass alles reibungslos läuft und sich alle Händler an die Vorgaben halten. Ein Händler aus Spandau hat damit allerdings ein Problem.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
