Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.07.2020: Thema u. a.: Mia Julia Autokonzert
63 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12
Bergheim in Nordrein-Westfalen. Mit rund 350 Autos findet hier die größte Auto-Mallorca-Party Deutschlands statt. Die beiden Veranstalter Dustin Thissen und Marc Pesch haben da alle Hände voll zu tun - vor allem in Zeiten von Corona. Und: In Fürth kontrollieren Stefan und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst das Alkoholverbot in den öffentlichen Grünanlagen. In einem Park feiert eine größere Gruppe eine Geburtstagsparty - mit hartem Alkohol ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
