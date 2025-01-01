Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Handykontrollen Neubrandenburg

Thema u. a.: Handykontrollen Neubrandenburg

Thema u. a.: Handykontrollen Neubrandenburg

63 Min.Ab 12

Die Polizisten André und Sven sind in einem zivilen Transporter unterwegs und nehmen Verkehrsteilnehmer ins Visier, die während der Fahrt ihr Smartphone bedienen. Und: Notfall-Einsatz für die Sanitäter Tobias und Alexander vom Krankentransport Ost/West in Leipzig: Eine Patientin ist schwer gestürzt und kann Arme und Beine nicht mehr richtig bewegen. Jetzt zählt jede Sekunde. Kommen die Sanitäter rechtzeitig an?

