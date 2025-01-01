Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
63 Min.Ab 12

Michael Preuß und Sascha Wahl von der Autobahnpolizei Winsen-Luhe kontrollieren LKW auf ihre Sicherheit. Kurz nach Dienstbeginn fällt ihnen ein Transporter auf, der mit Holzstämmen beladen ist. Die Polizisten vermuten eine Überladung. Und: Am Flughafen Frankfurt sorgt Zöllner Christian Hampel dafür, dass keine verbotenen Waren aus dem Ausland eingeführt werden. Ein Mann, der gerade mit einer Maschine aus Vietnam gelandet ist, verhält sich auffällig.

