Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verkehrskontrolle der Fahrradpolizisten

Kabel Eins Folge vom 01.07.2020
Thema u. a.: Verkehrskontrolle der Fahrradpolizisten

Thema u. a.: Verkehrskontrolle der FahrradpolizistenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.07.2020: Thema u. a.: Verkehrskontrolle der Fahrradpolizisten

63 Min.Folge vom 01.07.2020Ab 12

Dresden. Die Polizisten Thomas Kiraly und Carsten Ulbricht von der Fahrradstaffel machen sich bereit für ihre Kontrollfahrten. An einem Kontrollpunkt in der Innenstadt fällt den beiden ein Paketfahrer auf ... Und: Falschparker und Müllsünder haben bei Ordnungsamtsmitarbeiter Martin Klingelstein schlechte Karten. Das Revier des 22-Jährigen ist Lützen in Sachsen-Anhalt. In der Kleinstadt sorgt er für Recht und Ordnung. Diskussionen und Ausreden sind bei ihm zwecklos.

