Thema u. a.: Abstandskontrolle aus der Luft - Polizeidirektion OstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Abstandskontrolle aus der Luft - Polizeidirektion Ost
60 Min.Ab 12
Die Polizeidirektion Ost führt an der B12 in Brandenburg mithilfe einer Drohne Abstandsmessungen von Lastkraftwägen durch. Mit den Videoaufnahmen aus der Luft dokumentieren die Polizisten, ob die LKW-Fahrer den Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Bereits bei der ersten Kontrolle werden die Polizisten fündig. Und: In Hamburg wird Abschleppfahrer Stavros zu einem LKW-Unfall auf der Autobahn gerufen. Um das Fahrzeug abzuschleppen, braucht es viel Fingerspitzengefühl.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen