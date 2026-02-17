Gewalt am Gleis - Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.02.2026: Gewalt am Gleis - Bundespolizei Berlin
60 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Sachbeschädigung, Drogendelikte, Personen im Gleis – das ist der Alltag der Bundespolizisten Maria und Stephan. Gleich zu Beginn der Schicht geht es mit Blaulicht zum Bahnhof Ostkreuz: ein Mann hat einen Zug beschädigt und das Sicherheitspersonal bedroht.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen