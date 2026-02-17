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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Gewalt am Gleis - Bundespolizei Berlin

Kabel EinsFolge vom 17.02.2026
Gewalt am Gleis - Bundespolizei Berlin

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.02.2026: Gewalt am Gleis - Bundespolizei Berlin

60 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Sachbeschädigung, Drogendelikte, Personen im Gleis – das ist der Alltag der Bundespolizisten Maria und Stephan. Gleich zu Beginn der Schicht geht es mit Blaulicht zum Bahnhof Ostkreuz: ein Mann hat einen Zug beschädigt und das Sicherheitspersonal bedroht.

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