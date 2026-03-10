Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Tierretterin Jana Hoger – falsch deklarierte Pelzprodukte

Kabel Eins
Folge vom 10.03.2026
Thema u.a.: Tierretterin Jana Hoger – falsch deklarierte Pelzprodukte

Thema u.a.: Tierretterin Jana Hoger – falsch deklarierte PelzprodukteJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.03.2026: Thema u.a.: Tierretterin Jana Hoger – falsch deklarierte Pelzprodukte

61 Min.
Folge vom 10.03.2026
Ab 12

Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA kontrolliert in der Stuttgarter Innenstadt Pelz in drei verschiedenen Modeläden. Denn trotz einer Deklarationspflicht von Echtpelz-Produkten kennzeichnen viele Einzelhändler echten Pelz falsch oder gar nicht.

