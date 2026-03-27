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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Provida-Kontrollen durch die Polizei Verkehrssünder von Polizei Rheinpfalz

Kabel EinsFolge vom 27.03.2026
Provida-Kontrollen durch die Polizei Verkehrssünder von Polizei Rheinpfalz

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.03.2026: Provida-Kontrollen durch die Polizei Verkehrssünder von Polizei Rheinpfalz

61 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Die Polizisten Alexander Frank und Mario Ploch verfolgen Verkehrssünder mit ihrem sogenannten Provida-Fahrzeug. Mit On-Board-Kameras dokumentieren sie jeden Verstoß und sorgen dafür, dass Raser nicht ungestraft davonkommen

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