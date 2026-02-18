Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 18.02.2026
Folge vom 18.02.2026
Ab 12

Missy ist auf einer kulinarische Entdeckungstour durch ihre Heimat Köln. Im Fokus steht ein echtes Klassiker-Gericht der kölschen Küche: Decke Bunne met Speck. Ein unvergesslicher Genuss, der nicht nur den Kölnern am Herzen liegt. Missy lässt sich von der kölschen Küche inspirieren und bewertet, wo es den Klassiker zum besten Preis-Leistungsverhältnis in ganz Köln gibt.

