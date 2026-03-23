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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund kontrolliert Schwarzarbeit auf Baustelle

Kabel EinsFolge vom 23.03.2026
Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund kontrolliert Schwarzarbeit auf Baustelle

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.03.2026: Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund kontrolliert Schwarzarbeit auf Baustelle

62 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Anna und Marcus kontrollieren mit acht weiteren Kollegen des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle. Dabei entdecken die beiden zwei Schwarzarbeiter. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig, denn die Männer sprechen kaum Deutsch. Mit welcher Strafe müssen die Männer rechnen?

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