Thema u.a.: Die Rekruten geben ihre ersten scharfen Schüsse abJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.03.2026: Thema u.a.: Die Rekruten geben ihre ersten scharfen Schüsse ab
60 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Hauptfeldwebel Yasin und Oberfeldwebel Sebastian sind Ausbilder im Luftwaffenausbildungsbatallion in Germersheim. Wer sich für die Bundeswehr entscheidet, dem muss klar sein, dass auch der Dienst an der Waffe Bestandteil der Grundausbildung ist. Mit Ausbilder Sebastian haben die Rekruten bereits im Simulator geschossen. Doch heute geht es auf die Schießanlage.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen