Thema u. a.: Kontrolle illegaler Ferienwohnungen WienJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.03.2026: Thema u. a.: Kontrolle illegaler Ferienwohnungen Wien
61 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
In Wien sind die Baupolizisten Lukas Kupresak und Günter Nast auf der Suche nach illegal vermieteten Ferienwohnungen. Dafür klopfen sie Touristen aus dem Bett, um Indizien wie Buchungsbestätigungen zu finden. Finden Lukas Kupresak und Günter Nast genug Beweise, um die Vermieter zu stoppen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen