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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kontrolle illegaler Ferienwohnungen Wien

Kabel EinsFolge vom 19.03.2026
Thema u. a.: Kontrolle illegaler Ferienwohnungen Wien

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.03.2026: Thema u. a.: Kontrolle illegaler Ferienwohnungen Wien

61 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

In Wien sind die Baupolizisten Lukas Kupresak und Günter Nast auf der Suche nach illegal vermieteten Ferienwohnungen. Dafür klopfen sie Touristen aus dem Bett, um Indizien wie Buchungsbestätigungen zu finden. Finden Lukas Kupresak und Günter Nast genug Beweise, um die Vermieter zu stoppen?

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