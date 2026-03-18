Thema u.a.: Tierarzt Flughafen München - Jagdtrophäe im Koffer?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.03.2026: Thema u.a.: Tierarzt Flughafen München - Jagdtrophäe im Koffer?
61 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Am Flughafen München landen täglich Tiere aus aller Welt. An der Grenzkontrollstelle entscheidet Dr. Henrik Tandler, ob sie weiterreisen dürfen. Heute stehen gleich mehrere Hunde im Fokus. Doch nicht nur lebende Passagiere erfordern seine Aufmerksamkeit: Er muss auch eine Jagdtrophäe aus dem Senegal genau geprüft.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen