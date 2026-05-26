Themen u. a.: (Döner-)Traum von Amsterdam - Foodtester Mirko ReehJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.05.2026: Themen u. a.: (Döner-)Traum von Amsterdam - Foodtester Mirko Reeh
61 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Online-Bewertungen beeinflussen, wo wir essen – aber sind sie immer verlässlich? Das möchte TV-Koch Mirko Reeh heute in Amsterdam herausfinden. Das beliebte Reiseziel bietet viele kulinarische Highlights. Dieses Mal steht „Kapsalon“ auf der Speisekarte – ein mit Käse überbackener Dönerteller. Der Foodtester probiert ihn aber genau in den Läden, vor denen die Leute im Internet warnen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins