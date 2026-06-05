Themen u. a.: Landschaftsgärtner Schermbeck HünxeJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.06.2026: Themen u. a.: Landschaftsgärtner Schermbeck Hünxe
61 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Die beiden Schermbecker Landschaftsgärtner Michael Rittmann und Mitarbeiter Christopher Kolodziej sind heute in Hünxe unterwegs. Sie sollen einen Garten winterfest machen. Das heißt vor allem: Hecken- und Baumschnitt. Hausbesitzer Bernhard Gackowski schaut den beiden Gärtnern dabei genau auf die Finger. Er hat nicht nur gute Augen, sondern ist mindestens genauso schlagfertig wie die beiden Gärtner.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins