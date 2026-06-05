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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Landschaftsgärtner Schermbeck Hünxe

Kabel EinsFolge vom 05.06.2026
Themen u. a.: Landschaftsgärtner Schermbeck Hünxe

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.06.2026: Themen u. a.: Landschaftsgärtner Schermbeck Hünxe

61 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Die beiden Schermbecker Landschaftsgärtner Michael Rittmann und Mitarbeiter Christopher Kolodziej sind heute in Hünxe unterwegs. Sie sollen einen Garten winterfest machen. Das heißt vor allem: Hecken- und Baumschnitt. Hausbesitzer Bernhard Gackowski schaut den beiden Gärtnern dabei genau auf die Finger. Er hat nicht nur gute Augen, sondern ist mindestens genauso schlagfertig wie die beiden Gärtner.

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