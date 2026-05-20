Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.05.2026: Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof
61 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Thomas, René und Danny sind heute mit Diensthund als Streifenteam am Bremer Hauptbahnhof unterwegs. Im vergangenen Jahr gab es hier über 2600 Straftaten. Grund genug für die Bundespolizei, besonders wachsam zu sein, um Gefahren zu vermeiden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins