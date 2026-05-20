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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof

Kabel EinsFolge vom 20.05.2026
Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.05.2026: Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof

61 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Thomas, René und Danny sind heute mit Diensthund als Streifenteam am Bremer Hauptbahnhof unterwegs. Im vergangenen Jahr gab es hier über 2600 Straftaten. Grund genug für die Bundespolizei, besonders wachsam zu sein, um Gefahren zu vermeiden.

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