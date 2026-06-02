Themen u. a.: Einsatz am Panzerglas und Echtgold oder Fake?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.06.2026: Themen u. a.: Einsatz am Panzerglas und Echtgold oder Fake?
60 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Ein nächtlicher Vandalismusschaden sorgt für Alarm: Die Schaufensterscheibe eines Juweliers ist zerstört. Jetzt sind Glasermeister Robin Burmeister und sein Azubi Leon Bojaxhinci gefragt. Ihr Auftrag: Eine maßgefertigte Panzerglasscheibe, die nicht nur Stabilität, sondern auch Sicherheit garantiert. Mit Präzision und Teamgeist bringen sie das Schaufenster schnell wieder auf Hochglanz. Und: Das Pfandleihhaus Käfer in München. Hier kommt jeder hin, der schnell und unbürokratisch Geld braucht.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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