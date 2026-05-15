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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit Hindernissen

Kabel EinsFolge vom 15.05.2026
Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit Hindernissen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.05.2026: Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit Hindernissen

61 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Auf dem Gelände eines Segelclubs soll ein alter Wohnwagen den Besitzer wechseln. Die Campingschrauber Oliver Schmidt und Peter Trautmann wollen ihn abholen, aufarbeiten und später weiterverkaufen. Doch vor Ort zeigt sich: Der Zustand ist deutlich schlechter als erwartet. Statt Reparatur steht plötzlich eine ganz andere Herausforderung im Raum.

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