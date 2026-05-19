Themen u. a.: Auffälliges Cabrio bei PolizeikontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.05.2026: Themen u. a.: Auffälliges Cabrio bei Polizeikontrolle
60 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Gollhofen. Bei einer Kontrolle der Kontrollgruppe CarTuning fällt den Polizisten Fotios Koumantzias und Matthias Blum ein tiefergelegtes Cabrio auf. Bei genauerem Hinsehen erkennen die beiden deutliche Schleifspuren im Radkasten. Die zeigen: das Fahrzeug ist zu tief. Doch der Fahrer legt den Polizisten ein aktuelles Prüfgutachten vor.
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins