Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Auffälliges Cabrio bei Polizeikontrolle

Kabel EinsFolge vom 19.05.2026
Themen u. a.: Auffälliges Cabrio bei Polizeikontrolle

Themen u. a.: Auffälliges Cabrio bei PolizeikontrolleJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.05.2026: Themen u. a.: Auffälliges Cabrio bei Polizeikontrolle

60 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Gollhofen. Bei einer Kontrolle der Kontrollgruppe CarTuning fällt den Polizisten Fotios Koumantzias und Matthias Blum ein tiefergelegtes Cabrio auf. Bei genauerem Hinsehen erkennen die beiden deutliche Schleifspuren im Radkasten. Die zeigen: das Fahrzeug ist zu tief. Doch der Fahrer legt den Polizisten ein aktuelles Prüfgutachten vor.

Alle verfügbaren Folgen