Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts UnterwasserweltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 21.05.2026: Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts Unterwasserwelt
61 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
In Bergen-Enkheim reinigen Daniel Kleis, Vassili Boudrikas und Amar Taleb von der Stadtentwässerung Frankfurt ein Regenrückhaltebecken. Die Anlage schützt bei Starkregen ganze Stadtteile vor Überschwemmungen. Deshalb muss hier regelmäßig gewartet werden. Ausgerüstet mit Hochdruckreiniger, Schutzkleidung und Atemmaske arbeiten sie unter schwierigen Bedingungen in der Tiefe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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