Haus des Meeres Wien – Affentraining im Tropenhaus
23.01.2026
Das Haus des Meeres in Wien. In dem alten Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg können Besucher auf 10 Etagen über 10.000 Tiere bestaunen. Für das Wohl der Tiere in der Tropenabteilung sorgen unter anderem Tierpfleger Sascha Grasinger und Tierarzt Jeff Schreiner. Heute haben die beiden einiges vor: neben dem Affentraining steht auch die Jahresuntersuchung der Buschbabys an. Die nachtaktiven Tiere sind alles andere als begeistert aus dem Tiefschlaf geweckt zu werden.
