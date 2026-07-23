Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Hotel unter der Lupe - Schmutz, Mängel und Sicherheitsrisiken

Kabel EinsFolge vom 23.07.2026
Themen u. a.: Hotel unter der Lupe - Schmutz, Mängel und Sicherheitsrisiken

Themen u. a.: Hotel unter der Lupe - Schmutz, Mängel und SicherheitsrisikenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.07.2026: Themen u. a.: Hotel unter der Lupe - Schmutz, Mängel und Sicherheitsrisiken

61 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Hoteltester Carsten Hennig ist in Bremen unterwegs, um Hotels verschiedener Kategorien unter die Lupe zu nehmen. In einem Drei-Sterne-Hotel entdeckt er nicht nur mangelhafte Hygiene, sondern auch lebensgefährliche Brandschutzmängel – ein Zustand, den er nicht hinnehmen kann. Wie werden sich die Betreiber des Hotels zu diesen Vorwürfen äußern?

Alle verfügbaren Folgen