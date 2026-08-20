Themen u. a.: Mirko Reeh testet Roms Eisdielen Genuss oder Abzocke?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.08.2026: Themen u. a.: Mirko Reeh testet Roms Eisdielen Genuss oder Abzocke?
60 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Gelato gehört für viele Besucher zu einem Rom-Trip dazu – doch rund um Trevi-Brunnen, Spanische Treppe und Pantheon häufen sich Beschwerden über Preise und Qualität. Foodtester Mirko Reeh nimmt undercover Eisdielen mit schlechten Online-Bewertungen unter die Lupe. Er prüft Preise, Qualität und Geschmack und stößt dabei auf einige Überraschungen. Wird aus dem Eisgenuss an Roms Sehenswürdigkeiten schnell eine Touristenfalle?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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