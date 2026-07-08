Thema u. a.: Auffälliger Audi im CheckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.07.2026: Thema u. a.: Auffälliger Audi im Check
61 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Stephan und Jörg zusammen mit ihrem Team getunte Fahrzeuge. Bei einem Audi fällt ihnen auf, dass das Auto stark nach Diesel riecht. Das darf bei diesem Modell eigentlich nicht sein. Bei der Messung dann der Schock: Der Abgaswert ist um das Hundertfache überschritten. Hat der Fahrer den Dieselpartikelfilter manipuliert?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen