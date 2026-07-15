Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale EntsorgungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.07.2026: Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale Entsorgung
60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Bei einer Verkehrskontrolle stoppen Alexander und Paulina von der Polizei Rotenburg einen Transporter, der bis unter das Dach mit Altreifen beladen ist. Der Fahrer kann weder Unterlagen für die Ladung vorlegen, noch schlüssig erklären, woher die Reifen stammen. Als er angibt, sie seien für Afrika bestimmt, wächst bei den Beamten der Verdacht auf einen möglichen illegalen Abfalltransport. Sie kontrollieren die Ladung deshalb genauer.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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