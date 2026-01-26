Frank Schirmacher sucht das beste Fleischpflanzerl MünchensJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.01.2026: Frank Schirmacher sucht das beste Fleischpflanzerl Münchens
61 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Frikadellen, Buletten und Co. – Das Gericht hat nicht nur unterschiedliche Namen, sondern unterscheidet sich auch je nach Region in puncto Zubereitung, Geschmack und Aussehen. Koch und Food-Influencer Frank Schirmacher sucht heute die besten Fleischpflanzerl. Wie ist die Qualität, wer würzt am besten und bieten die Münchner Gasthäuser einen fairen Preis an?
