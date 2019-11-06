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Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Rettungsflug unter schwierigen Bedingungen

Kabel EinsStaffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Heute u. a.: Rettungsflug unter schwierigen Bedingungen

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Achtung Notaufnahme

Folge 11: Heute u. a.: Rettungsflug unter schwierigen Bedingungen

61 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rettungsflug unter schwierigen Bedingungen Der ADAC Rettungshubschrauber Christoph 1. Über die Leitstelle geht ein Notruf ein: Selbstmordversuch. Die Patientin hat eine schwere Rauchgasvergiftung. Das Rettungsteam muss sich beeilen, denn der Zustand der Frau ist kritisch. Bei schlechtesten Wetterbedingungen und einsetzender Dämmerung wird der Flug zu einem riskanten Unternehmen. Diagnose: Genickbruch! Ein Mann liegt nach einem schweren Treppensturz in Bielefeld im Krankenhaus. Die Untersuchungsergebnisse sind ein Schock. Der Patient hat sich den zweiten Halswirbel gebrochen. Rechte: kabel eins

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