Thema u. a.: Oktoberfest mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 25: Thema u. a.: Oktoberfest mit Folgen
32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kessin im Landkreis Rostock. Um kurz vor Mitternacht sind Notfallsanitäter Fabian Heyer und Rettungsassistent Alf Baustian auf dem Weg zu einem Notfall in einer Problemgegend. Eine Frau hat den Rettungsdienst nach einem Zusammenstoß auf dem Oktoberfest gerufen und im Unfallklinikum Murnau warten Dr. Patrizia Merkel und ihr Team auf einen Notfallpatienten, der mit dem Hubschrauber kommt. Der Mann hat sich bei einer Explosion schwere Verbrennungen an den Händen zugezogen. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins