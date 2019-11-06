Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Wach-OP am Hirn

Kabel EinsStaffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Heute u. a.: Wach-OP am Hirn

Achtung Notaufnahme

Folge 13: Heute u. a.: Wach-OP am Hirn

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wach-OP am Hirn Auf die Neurochirurgen des Klinikums rechts der Isar in München wartet ein schwerer Fall. Sie haben bei einem 44jährigen Schweden einen vier Zentimeter großen Gehirntumor entdeckt, den sie in einer Wach-OP entfernen. Die besondere Herausforderung: Der Tumor sitzt nah am Sprachzentrum. Die Gefahr, dass hier wichtige Areale beschädigt werden, ist groß. Und: Rugbyspiel mit schweren Folgen! Ein 27-Jähriger Rugbyspieler hat sich während eines Spiels am Knie verletzt. Ärzte im Berliner Krankenhaus stellen eine Diagnose: Die Verletzungen sind so schlimm, dass die Rugbykarriere des jungen Mannes auf der Kippe steht. Rechte: kabel eins

