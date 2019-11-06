Heute u. a.: Motorrad-DesasterJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 9: Heute u. a.: Motorrad-Desaster
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Motorrad Desaster! Schockraumalarm in der Unfallklinik Murnau. Ein Patient hatte einen schweren Motorradunfall. Der Mann wird per Helikopter in die Notaufnahme gebracht, er ist mit seinem Bike gegen einen Baum gekracht. Die Ärzte wissen, solche Unfälle können böse ausgehen. Und: Wohnungsrettung! Mannheim. Rettungssanitäter Torsten Katzenmaier und seine Kollegin Lisa Kroiher müssen einen Mann aus seiner Wohnung ins Krankenhaus bringen. Doch die Umstände vor Ort sind katastrophal und die beiden Sanitäter kommen körperlich und emotional an ihre Grenzen. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins