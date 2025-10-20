Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 1: Herrenvolk
49 Min.Ab 16
Ein außerirdischer Killer macht Jagd auf Fox Mulder, doch er und Jeremiah Smith können im letzten Augenblick entkommen. Smith führt Mulder in die Provinz Alberta, wo auf einem riesigen Farmgebiet außerirdische Pflanzen angebaut werden. Die Farmarbeiter sind geklonte Kinder, und Mulder entdeckt unter ihnen seine Schwester Samantha. Wenig später ist der Killer ebenfalls zur Stelle und setzt Mulder außer Gefecht. Mulder findet inzwischen heraus, dass Smith fünf Doppelgänger hat ...
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
