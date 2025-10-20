Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Golem

20th CenturyStaffel 4Folge 15
Folge 15: Der Golem

43 Min.Ab 12

Isaac Luria wird wenige Tage vor seiner Hochzeit mit Ariel Weiss ermordet. Das Tatmotiv scheint klar: Antisemitismus. Doch dann wird einer der drei Hauptverdächtigen ermordet. Mulder und Scully kommen sehr schnell dahinter, dass die drei von jemandem angestiftet wurden. Doch sie kommen immer einen Augenblick zu spät: Alle Verdächtigen kommen auf mysteriöse Art und Weise ums Leben. Scully ist der Ansicht, dass Ariels Vater Selbstjustiz übt, doch Mulder hat eine andere Theorie.

20th Century
