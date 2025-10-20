Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 15: Der Golem
43 Min.Ab 12
Isaac Luria wird wenige Tage vor seiner Hochzeit mit Ariel Weiss ermordet. Das Tatmotiv scheint klar: Antisemitismus. Doch dann wird einer der drei Hauptverdächtigen ermordet. Mulder und Scully kommen sehr schnell dahinter, dass die drei von jemandem angestiftet wurden. Doch sie kommen immer einen Augenblick zu spät: Alle Verdächtigen kommen auf mysteriöse Art und Weise ums Leben. Scully ist der Ansicht, dass Ariels Vater Selbstjustiz übt, doch Mulder hat eine andere Theorie.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
